Haberler

Karaman'da yalnız yaşayan genç ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan genç ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 26 yaşındaki Mehmet Badan, iki gündür haber alınamadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

KARAMAN'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Mehmet Badan (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tabduk Emre Mahallesi 1554 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Mehmet Badan'a 2 gündür telefonla ulaşamayan yakınları, bugün saat 12.30 sıralarında evine gitti. Yakınları eve girdiklerinde Badan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, Badan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Mehmet Badan'ın, cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Badan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat

Tutuklu bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili karar verildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi