Karaman'da Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenlendi

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından Gazze'ye destek için kermes yapıldı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan yemekler satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak ve AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk katıldı.