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Karaman'da Filistin'e Destek Açıklaması Yapıldı

Karaman'da Filistin'e Destek Açıklaması Yapıldı
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Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İHH üyeleri, Filistin'e desteğini dile getirdi. İHH Karaman Şube Başkanı Mustafa Köseoğlu, İsrail'in zulümlerini ve Gazze'deki saldırıları kınadı.

Karaman'da, Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

İHH Karaman Şube Başkanı Mustafa Köseoğlu, İsrail'in Filistin'de büyük zulümler işlediğini söyledi.

Saldırıların ve işlenen zulmün boyutlarının 7 Ekim 2023'ten sonra daha da arttığını belirten Köseoğlu, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarda bulundu." dedi.

AGD Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen de açıklamasında, Filistin'e yapılan saldırıları kınadı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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