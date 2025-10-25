Karaman'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Karaman'da Tema Vakfı'nın düzenlediği fidan dikim etkinliği 'Bu Topraklarda Umut Yeşertiyoruz' sloganıyla gerçekleştirildi. Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı'nda yapılan etkinlikte öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu.
Karaman'da Tema Vakfı tarafından "Bu Topraklarda Umut Yeşertiyoruz" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında "Toprağa Saygı Yürüyüşü" yapıldı.
Ardından, 137 ilkokul ve lise öğrencisi 200 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, Tema Vakfı Karaman Temsilcisi Halil Başkalkan, öğrenciler, öğretmenler ve TEMA Vakfı gönüllüleri katıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel