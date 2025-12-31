Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.