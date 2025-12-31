Haberler

Karaman'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Karaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık'ta eğitime ara verildi. Valilik, tüm eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verilmesini duyurdu.

Karaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
500

