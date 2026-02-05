Haberler

Karaman'da cip ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı


Karaman'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.V. (17) idaresindeki 70 ACP 148 plakalı motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, F.E. yönetimindeki 07 CGH 170 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.V'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
