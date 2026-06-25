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Karaman'da çiftçilere reflektör dağıtıldı

Karaman'da çiftçilere reflektör dağıtıldı
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Karaman'ın Sudurağı beldesinde, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaları azaltmak amacıyla 'reflektör tak, görünür ol' projesi kapsamında çiftçilere reflektör dağıtıldı ve trafik güvenliği bilgilendirmesi yapıldı.

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde "reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, traktör ve tarım araçlarının düşük görünürlüğünden kaynaklanan trafik kazalarını azaltmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, dağıtımı gerçekleştirilen reflektörler traktör römorklarına takıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, projenin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını, reflektör kullanımının tarım araçlarının yoğun kullanıldığı dönemde hayati bir tedbir olduğunu kaydetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Sudurağı Belde Belediye Başkanı Mustafa Gül, Akçaşehir Belde Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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