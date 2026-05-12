Karaman'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Karaman'da, adliye, Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin katılımıyla doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı.

Karaman Doğa Faaliyetleri ve Gençlik Derneği (KARDOF) iş birliğinde düzenlenen programda, merkeze bağlı Kızılyaka köyü ziyaret edildi.

Ardından, Karaman Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fedai Erkocaoğlu'nun rehberliğinde köy yakınlarındaki Hacıbaba Dağı çevresinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, bu yıl ilk defa 6 Haziran'ın "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak kutlanacağını söyledi.

Etkinliklere erken başladıklarını belirten Ünver, doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.