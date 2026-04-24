Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 445 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 402 sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

