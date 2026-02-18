Haberler

Karaman'da çatı yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Karaman'da iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, çatı katında ekmek pişirilmesinin ardından çıkan közlerden kaynaklanabileceği düşünülüyor.

KARAMAN'da iki katlı evin çatısında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501 Sokakta Ramazan Sekmen'e ait 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Evin çatı katı, alev alıp yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen binadan oturan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler müdahale ettiği sırada alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Her iki binadaki yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

ÇATI KADINDA EKMEK PİŞİRİLMİŞ

Ekipler yaptığı ilk incelemede, Ramazan Sekmen'e ait binanın çatı katında gündüz saatlerinde ekmek pişirildiği ve ateşin kalan közlerinin yangına neden olabileceği üzerinde duruluyor.

