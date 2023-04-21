Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Polisevinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Oğuzhan Şenlik, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, huzurevi, 112 Komuta Merkezi, emniyet ve jandarma kontrol noktaları ile polis merkezlerini ziyaret etti.