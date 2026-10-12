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Karaman'da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-11 Ekim'de 2 bin 304 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı; operasyonda ruhsatsız silahlar, 1007 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 304 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 1007 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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