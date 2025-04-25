Karaman'da AFAD Gönüllüleri Sertifika Töreni Düzenlendi

Karaman'da "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika ve Kimlik Belgeleri Teslim Töreni" düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamlayan 164 kişiye sertifika ve kimlik belgeleri teslim edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genel olarak afet kuşağında yer aldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi kayıp ve hasarlar yaşandığını belirten Çiçekli,"Afetlere karşı hazırlık sadece kamu kurumlarının çabasıyla sınırlı olamaz. Bu, toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren bir seferberliktir. El ele vererek bu hazırlığı en güçlü şekilde yapabiliriz. Siz gönüllülerin varlığı ve desteği bize güç veriyor. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve şehrimizi her türlü felaket ve musibetten korusun." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve AFAD Destek Gönüllüleri katıldı.