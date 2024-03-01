Karaman'da Adliye Binasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, bir zanlı tarafından silahla ateş açılarak bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da bir zanlı, adliye binasının girişinde silahla ateş açtığı kişiyi bacağından yaraladı.
Karaman Adliyesi giriş kapısına gelen M.G, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.V'nin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan M.G, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli C.V. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.