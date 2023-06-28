Karaman'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Karaman'da, kurban keserken yaralanan 27 kişi, hastaneye başvurdu.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

El, parmak, bacaklarından yaralanan 27 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Hastane yetkilileri, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.