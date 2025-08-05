Karaman'da 68 Firari Hükümlü Yakalandı

Karaman'da 68 Firari Hükümlü Yakalandı
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Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, temmuzda yaptıkları çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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