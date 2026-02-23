Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-22 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 112 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 58 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 122 fişek, 22 kesici-delici alet, 4800 dolu makaron, 7600 boş makaron, 10 kilogram kaçak tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.