Karaman'da 54 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 16 bin 642 kişiyi sorguladı.

Çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 11 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.