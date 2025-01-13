Karaman'da 54 Suçlu Gözaltına Alındı
Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları neticesinde 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 16 bin 642 kişiyi sorguladı.
Çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 11 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.