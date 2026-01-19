Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Güncelleme:
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 715 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-18 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 41 fişek, 9 kesici-delici alet, 60 litre etil alkol, 600 dolu makaron, 140 paket kaçak sigara, 5307 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

