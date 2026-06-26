Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da jandarma ekiplerinin 19-25 Haziran'da düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. 7'si tutuklanırken, operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19- 25 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 643 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 183 bin 600 makaron,136 litre etil alkol, 86 litre el yapımı içki, 49 litre alkol yapımında kullanılan tatlandırıcı, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 130 uyuşturucu hap, 14 kenevir bitkisi, 76 sikke ve 3 obje ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını