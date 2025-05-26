Karaman'da 44 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da 44 Kişi Gözaltına Alındı
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Karaman'da il emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 44 kişi gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı, çeşitli ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Mayıs arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 19 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 10 kesici/delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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