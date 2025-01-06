Karaman'da 43 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık 2024- 02 Ocak 2025 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 109 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.