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Karaman'da 43 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da 43 Kişi Gözaltına Alındı
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Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 43 kişi gözaltına alındı. Ekipler 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık 2024- 02 Ocak 2025 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 109 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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