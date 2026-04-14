Karaman'da üçüncü kattan düşen çocuk yaralandı
Karaman'da, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Y.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.
Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yenişehir Mahallesi 649. Sokak'taki evlerinin penceresine çıkan Y.A. (3), sinekliğin kırılmasıyla aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çocuk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal