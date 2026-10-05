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Karaman'da 28 Eylül-4 Ekim'de aranan 22 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı

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Karaman'da 28 Eylül-4 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 358 kişi sorgulandı, aranan 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 13'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-4 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 358 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 fişek, 3 kesici-delici alet, 20 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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