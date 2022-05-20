Karaman'da 20 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı - Haberler

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Karaman'da 20 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı

AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Karaman'da 20 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı

Karaman'da bir restoranın açılışında yapılan 20 metre uzunluğunda Adana kebabı görenleri şaşırttı.

Karaman'da bir restoranın açılışında yapılan 20 metre uzunluğunda Adana kebabı görenleri şaşırttı.

Kentte Durmuş ve Mustafa Korkmaz kardeşler tarafından hizmete açılan restoranda 20 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı.

Kebap ustası Onur Doğan tarafından hazırlanan Adana kebabı, caddeye kurulan mangalda pişirildi. Yaklaşık 10 dakikada pişirilen kebap, açılışa katılan davetliler ve vatandaşlara ikram edildi.

Açılışa AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk ile vatandaşlar katıldı.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Mustafa Korkmaz, Karaman, Adana, Güncel, Haberler

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