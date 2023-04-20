Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdağ yönetimindeki 70 AL 501 plakalı otomobil ile İsmail Sert idaresindeki 70 BB 415 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi Gödet yolunda çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile otomobillerde bulunan Mustafa, Emel, Medine ve Emine Beyza Özdağ ile Ahmet Sert yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.