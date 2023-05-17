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Karaman'da 13 gün sonra bulunan kadını kaçırdığı iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Karaman'da 13 gün sonra bulunan kadını kaçırdığı iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gün sonra bulunan kadını kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gün sonra bulunan kadını kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan A.B. ile A.İ'nin işlemleri tamamlandı.

A.B. adliyeye sevk edilirken, A.İ. bulunduğu İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı.

Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güneyyurt beldesinde annesiyle yaşayan Eşmi A, 3 Mayıs gecesi evden ayrıldıktan sonra dönmeyince jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Eşmi A, kaybolduktan 13 gün sonra beldede vatandaşlarca kullanılmayan bir ahırda bulunmuştu. Kadının ilk ifadeleri sonucu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Cumhuriyet İstanbul Karaman Güncel Haberler

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