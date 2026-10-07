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Karaman Cezaevi'nde hükümlülerin ürettiği elmalar 53 dönümlük bahçede hasat edildi

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Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği elmaların hasadı, 53 dönümlük bahçede yaklaşık 4 bin elma ağacında yapıldı. Kurumdaki tarımsal faaliyetlerle hükümlülerin meslek edinmesi, üretime katılması ve tahliye sonrası topluma uyumu amaçlanıyor.

Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği elmaların hasadı yapıldı.

Kuruma ait 53 dönümlük bahçede yaklaşık 4 bin elma ağacının hasadı gerçekleştirildi.

Hasada katılan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, yetkililerden bilgi aldı ve elma hasadı yaptı.

Programa, Karaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı ve Cumhuriyet Savcısı Emre Dursun da katıldı.

Kurumda yürütülen tarımsal faaliyetlerle hükümlülerin meslek edinmesi, üretime katılması ve tahliye sonrasında topluma uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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