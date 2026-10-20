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Karaman Bostanözü'nde devrilen tarım aracında 8 kişi yaralandı

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Karaman Bostanözü'nde devrilen tarım aracında 8 kişi yaralandı
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Karaman Bostanözü köyünde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ve 7 tarım işçisi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bostanözü köyünde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 7 tarım işçisi yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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