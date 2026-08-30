Kanadalı turist Karaköy'de dehşeti yaşadı: Önce gasbedildi sonra bıçaklandı

İstanbul Karaköy'de tatil yapan Kanadalı turist Alex Soliman (28), bindiği takside şoför ve araçta bulunan iki kadının hedefi oldu. Kapıları kilitlenen araçta parasının gasp edildiğini ve itiraz edince bıçaklı saldırıya uğradığını belirten genç turist, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

KAPILARI KİLİTLEYİP PARASINI VE KARTINI GASBETTİLER

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. 34 TAE 35 plakalı taksiye binen Alex Soliman, taksi şoförü ile kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan iki kadının tuzak kurduğunu öne sürdü. Taksimetrenin açılmadığı araçta kapıların üzerlerine kilitlendiğini belirten Soliman; cebindeki 6 bin 500 lirasının zorla alındığını, ardından da POS cihazından banka kartı çekilerek 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İTİRAZ EDİNCE BIÇAKLA SALDIRDI

Parasından olan Kanadalı turist, şüphelilerin kaçmasını engellemek için direnmeye çalıştı. Bu sırada kadınlardan biri taksi içerisinde çıkardığı bıçakla Soliman’a saldırdı. Kollarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan turistin imdadına kimse koşmazken, taksi şoförü müdahale etmek yerine aracı sürerek kadınlarla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANELİK OLDU, SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Saldırının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Alex Soliman, tedavi altına alınarak adli rapor aldı. Doktor raporunda turistin kollarında dikiş gerektirmeyen kesikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Banka dekontlarını, doktor raporunu ve saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan turist, şüphelilerden şikayetçi olacağını belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı