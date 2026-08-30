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Kanadalı turist Karaköy'de dehşeti yaşadı: Önce gasbedildi sonra bıçaklandı

Kanadalı turist Karaköy'de dehşeti yaşadı: Önce gasbedildi sonra bıçaklandı
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Kanada’dan gelen turist Alex Soliman, İstanbul Karaköy'de taksi şoförü ve araçtaki 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. İddiaya göre kapıları kilitleyen şüpheliler, turistin 6 bin 500 lirasını alıp POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çektirirken, duruma itiraz eden turisti ise bıçakla kollarından yaralayıp kaçtı. Hastaneden darp raporu alan ve saldırı anlarını cep telefonuyla kaydeden mağdur turistin şikayetçi olacağı öğrenildi.

  • Kanadalı turist Alex Soliman, İstanbul Karaköy'de bindiği takside şoför ve iki kadın tarafından gasbedildi ve bıçakla yaralandı.
  • Saldırganlar, turistin 6 bin 500 lirasını zorla aldı ve banka kartından 3 bin 375 liralık işlem yaptı.
  • Alex Soliman, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü; kollarında dikiş gerektirmeyen kesikler oluştu ve hayati tehlikesi bulunmadı.

İstanbul Karaköy'de tatil yapan Kanadalı turist Alex Soliman (28), bindiği takside şoför ve araçta bulunan iki kadının hedefi oldu. Kapıları kilitlenen araçta parasının gasp edildiğini ve itiraz edince bıçaklı saldırıya uğradığını belirten genç turist, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

KAPILARI KİLİTLEYİP PARASINI VE KARTINI GASBETTİLER

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. 34 TAE 35 plakalı taksiye binen Alex Soliman, taksi şoförü ile kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan iki kadının tuzak kurduğunu öne sürdü. Taksimetrenin açılmadığı araçta kapıların üzerlerine kilitlendiğini belirten Soliman; cebindeki 6 bin 500 lirasının zorla alındığını, ardından da POS cihazından banka kartı çekilerek 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İTİRAZ EDİNCE BIÇAKLA SALDIRDI 

Parasından olan Kanadalı turist, şüphelilerin kaçmasını engellemek için direnmeye çalıştı. Bu sırada kadınlardan biri taksi içerisinde çıkardığı bıçakla Soliman’a saldırdı. Kollarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan turistin imdadına kimse koşmazken, taksi şoförü müdahale etmek yerine aracı sürerek kadınlarla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANELİK OLDU, SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU 

Saldırının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Alex Soliman, tedavi altına alınarak adli rapor aldı. Doktor raporunda turistin kollarında dikiş gerektirmeyen kesikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Banka dekontlarını, doktor raporunu ve saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan turist, şüphelilerden şikayetçi olacağını belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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