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Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araya giren anne Heriman Altundağ hayatını kaybetti, 15 yaşındaki oğlu S.A. yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı.

Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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