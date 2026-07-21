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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda 4 aracın çarpıştığı kazada İbrahim Halil Doğan yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kazada araç kuyruğu oluştu, ulaşım kontrollü sağlandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

GAP Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PU 0900, 67 AN 130 ve 63 ADY 428 plakalı otomobiller ile 63 T 0887 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan İbrahim Halil Doğan, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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