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Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili'deki kutlamalar Kaymakam İbrahim Ergin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Münir Karaloğlu Stadı'nda devam eden törende, Kaymakam Ergin ve Belediye Başkan Vekili Haydar Güney, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ergin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, tören geçidiyle sona erdi.

Bahşılı

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılanların bayramını kutlayan Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, öğrenci ve vatandaşlara Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı.

Kaymakam Fidan'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Tören geçidinin ardından sona eren programa, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

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