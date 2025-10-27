Haberler

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert Görevine Başladı

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert Görevine Başladı
Güncelleme:
Karakeçili Kaymakamlığına atanan Yasin Mert, Konya'daki görevinden sonra Karakeçili'ye atanmanın mutluluğunu yaşarken, ilçenin tarihi önemi ve geleneklere bağlılığına vurgu yaptı.

Karakeçili Kaymakamlığına atanan Yasin Mert, görevine başladı.

Kaymakam Mert, gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olarak Konya'daki görevinin ardından Karakeçili'ye atanmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karakeçili'nin tarihi bir ilçe olduğunu ifade eden Mert, ilçeye en güzel hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

Haberler.com
