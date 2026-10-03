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Karakeçili Kaymakamı Mert, Sulubük'te arazi toplulaştırması hakkında bilgi aldı

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Karakeçili Kaymakamı Mert, Sulubük'te arazi toplulaştırması hakkında bilgi aldı
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Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Akkoşan ve Sulubük köylerini ziyaret etti. Mert, Akkoşan'da vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi; Sulubük'te ise devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Akkoşan ve Sulubük köylerini ziyaret etti.

Akkoşan köyünü ziyaret eden Mert, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sulubük köyüne geçen Mert, köyde devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Mert'e ziyaretlerinde, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Akyol ve Orhan Pilavcı ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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