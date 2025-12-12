Haberler

Karakeçili'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Karakeçili'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları öğretildi. Eğlenceli vakit geçirirken uygulamalı eğitim alan çocuklar, trafik güvenliğine dair bilinçlendirildi.

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her şey Çocuklarımız " sloganı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Karakeçili İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, polis memuru Deniz Mutlu, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Eğitimde trafik tayfa aracı ve trafik maskotu çocukların ilgi odağı oldu.

Eğitimde öğrencilere, trafik kuralları ve detayları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne ait trafik tayfa aracında çizgi film izledi.

Erken yaşlarda trafik kurallarının bir bilinç haline gelmesinin amaçlandığı eğitimde, çocuklar hem eğitimle hem de geleneksel oyunlarla gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kocaer, eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, programa tüm ilçe halkını da davet etti.

Etkinliğe, Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title