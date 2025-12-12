Karakeçili'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her şey Çocuklarımız " sloganı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Karakeçili İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, polis memuru Deniz Mutlu, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Eğitimde trafik tayfa aracı ve trafik maskotu çocukların ilgi odağı oldu.

Eğitimde öğrencilere, trafik kuralları ve detayları uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne ait trafik tayfa aracında çizgi film izledi.

Erken yaşlarda trafik kurallarının bir bilinç haline gelmesinin amaçlandığı eğitimde, çocuklar hem eğitimle hem de geleneksel oyunlarla gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kocaer, eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, programa tüm ilçe halkını da davet etti.

Etkinliğe, Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert ve protokol üyeleri de katıldı.