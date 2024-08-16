Karakeçili'de Kur'an kursu öğrencilerine cuma namazı öncesi program düzenlendi
Karakeçili Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Öğrencilere hediyeler verildi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi program düzenlendi.
Karakeçili Müftülüğünce ilçede açılan kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi ilçedeki camide düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Öğrencilere İlçe Müftüsü Muhammet Key ve emekli müftü Osman Albayrak tarafından hediyeler verildi.
Key, ilçede 9 yaz Kur'an kursu açıldığını, 4-6 yaş kursta 15 öğrencinin, diğer 8 kursta 70 kız ve 71 erkek öğrencinin eğitim aldıklarını belirtti.