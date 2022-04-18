Karaismailoğlu: "Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. (4)

Karaismailoğlu: "Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek"

Karaismailoğlu: Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek

Karaismailoğlu: Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek

Karaismailoğlu: Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek

Karaismailoğlu: Yeni Türkiye, nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşecek

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Haberler

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