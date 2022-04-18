Karaismailoğlu: "Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (2)
Karaismailoğlu: " Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik"