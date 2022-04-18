Karaismailoğlu: "Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (2)

Karaismailoğlu: " Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik"