Karaisalı'da Şiir Dinletisi Düzenlendi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen şiir dinletisi büyük ilgi gördü. Etkinlikte ünlü şairlerin eserleri seslendirilirken, katılımcılara çiçek takdim edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler şiir dinletisi sundu.
Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince organize edilen etkinlik, Karaisalı Belediyesinin düğün salonunda düzenlendi.
Etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler, ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdi.
Dinletinin ardından okul müdürü İrfan Özaydın, sahne alan katılımcılara çiçek takdim etti.
Programa, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Özdemir de katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel