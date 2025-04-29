Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

Karaisalı'da Şiir Dinletisi Düzenlendi

Karaisalı'da Şiir Dinletisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen şiir dinletisi büyük ilgi gördü. Etkinlikte ünlü şairlerin eserleri seslendirilirken, katılımcılara çiçek takdim edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler şiir dinletisi sundu.

Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince organize edilen etkinlik, Karaisalı Belediyesinin düğün salonunda düzenlendi.

Etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler, ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Dinletinin ardından okul müdürü İrfan Özaydın, sahne alan katılımcılara çiçek takdim etti.

Programa, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.