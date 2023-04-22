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Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

İlçe meydanındaki bayramlaşma törenine, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kumcu, bayramların insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

Bu mübarek günlerin rahmet ve bereketine buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Kumcu, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel

Ramazan Bayramı Karaisalı Hisarcık Adana Güncel Haberler

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