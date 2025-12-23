Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi'nin parçası olan Karahantepe'nin, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası ölçekte elde ettiği başarıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahantepe'nin dünya sahnesinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"26 Kasım'da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesi'nin önemli bir parçası olan Karahantepe, dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek."

Anadolu'nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya, kültürel mirası koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, bu süreçte emeği geçen herkese, Şanlıurfa Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.