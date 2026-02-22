Haberler

Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 TIR'ın karıştığı kaza; 4 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 TIR'ın karıştığı kaza; 4 yaralı
Güncelleme:
RİZE'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda yabancı plakalı TIR'ın, arıza nedeniyle yol kenarına çekilen TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine seyreden, Boltaev Khusnıddın idaresindeki Özbekistan plakalı alüminyum yüklü TIR, arıza yaptığı için yol kenarına çekilen 53 ADR 859 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı plakalı TIR'ın şoförü sıkışırken, arızalı TIR'ın şoförü Ü.C. ile ona yardım eden arkadaşları İ.D. ile A. Ç. sürüklenerek yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, Kaçak İtfaiye Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
