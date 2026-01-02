Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde fırtına beklentisi ile ilgili uyarıda bulundu. Rüzgarın 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor ve pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Karadeniz, Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
