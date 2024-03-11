Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Ereğli'de Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor

Güncelleme:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri tarafından ateşlenen ses bombasıyla vatandaşlar iftarlarını açıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geleneği yaşatmanın mutluluğunu dile getirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

Yüksek noktada bulunan Göztepe'de ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarını açıyor.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, belediyenin kuruluşunun eski yıllara dayandığını, o günlerden gelen geleneği yaşatmanın, gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Posbıyık, ses bombasının sadece ilçe merkezinde değil, pek çok mahallenin yanı sıra bazı belde ve köylerde de duyulduğunu belirtti.

Ramazan dolayısıyla Uzunkum Caddesi'nde belediyeye ait yemekhanede her gün 1500 kişilik iftar yemeği verileceğini aktaran Posbıyık, 1000 aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Posbıyık, belediyenin sosyal belediyecilik noktasında ramazan ayında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Posbıyık Karadeniz Zonguldak Zabıta Ereğli Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir? Yücel Ahmet İşleyen kimdir? İYİ Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen kimdir? Ergunhan Musaoğlu kimdir? İYİ Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan adayı Ergunhan Musaoğlu kimdir? 12 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Abdülnazir Güven kimdir? İYİ Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı Abdülnazir Güven kimdir? Erhan Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı Erhan Çelik kimdir? Hayrettin Özdemir kimdir? İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Hayrettin Özdemir kimdir? Nasır Aydın kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Nasır Aydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title