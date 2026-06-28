Haberler

Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, can ve mal güvenliği için vatandaşların karara uymasını istedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara titizlikle uymalarının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama

Özel'le ilgili iddia gündem yarattı! CHP'den beklenen açıklama geldi
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak