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Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni seçim dönemine girildiğini belirterek seçimlerin kardeşlik içinde geçmesini temenni etti.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, yeni bir seçim dönemine girildiğini belirtti.

Seçim sürecinin, kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Posbıyık, "Çok değerli arkadaşlarımız aday oluyor. Şahsiyete girmeden, gürültü yapmadan, hizmet üzerine, güzellikler içerisinde seçimlerin geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Posbıyık Karadeniz Ereğli AKM Politika Güncel Haberler

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