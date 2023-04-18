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Karadeniz'de yunusların bota eşlik etmesi görüntülendi

Karadeniz'de yunusların bota eşlik etmesi görüntülendi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında botla gezintiye çıkan gruba yunuslar eşlik etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında botla gezintiye çıkan gruba yunuslar eşlik etti.

Akçakoca açıklarında zodyak bot ile gezintiye çıkan grup, bir süre sonra yunus sürüsünün botla aynı yönde geldiğini fark etti.

Bu anları kaydeden vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bota eşlik eden yunusların su yüzeyine çıkıp dalma hareketleri ve bir süre sonra gözden kaybolmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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