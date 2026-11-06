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Karadeniz'de ticari gemilere saldırılar artınca Fransa ATL2'nin görev süresini uzattı

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Fransa Genelkurmayı, Karadeniz'de ticari gemilere saldırılar artınca Romanya ve Bulgaristan'ın deniz gözetimi talebiyle ATL2'nin görev süresini uzattığını doğruladı. Uçağın Romanya ve Bulgaristan kuvvetleriyle koordineli, egemenliğe saygılı görev yaptığı belirtildi.

Fransa'nın, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların artması nedeniyle deniz karakol uçağı Atlantique 2'nin (ATL2) bölgedeki görev süresini uzattığı öğrenildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Atlantique 2'nin Karadeniz'deki görev süresinin uzatıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların arttığı bir bağlamda ve Romanyalı ve Bulgar ortaklarının deniz gözetimi konusundaki talebi üzerine, Fransız Silahlı Kuvvetleri, ATL2'nin konuşlandırılma süresini uzattı." ifadesine yer verilirken, bu uçağın Romanya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetleriyle koordinasyon halinde ve bu ülkelerin egemenliğine saygılı bir şekilde görevlerini yürüttüğü belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 24 Ekim'de Bulgaristan'ın Varna kentinde basına yaptığı açıklamada, Atlantique 2'nin Karadeniz'de hedef alınan farklı gemilere yönelik kurtarma operasyonlarına katıldığını açıklamıştı.

Barrot, NATO çerçevesinde görev yapan Atlantique 2 uçağının halihazırda 2 haftadır bölgedeki bu operasyonlara katıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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