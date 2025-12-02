Saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop açıklarında bekliyor
Rusya'dan Gürcistan'a giderken uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 isimli gemi, Türk kara sularına girdikten sonra Sinop açıklarında bekletilmeye alındı.
RUSYA'dan Gürcistan'a giderken Karadeniz'deki uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü 'MIDVOLGA-2' isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.
Uluslararası sularda Türkiye'ye 80 mil açıkta saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemi, Sinop açıklarına geldi. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında bekletiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel